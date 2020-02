später lesen 27. Februar Rückblende FOTO: dpa / Ursula Düren FOTO: dpa / Ursula Düren Teilen

Was geschah am 27. Februar? 2019 Michael Cohen, Ex-Anwalt von Donald Trump, nennt den US-Präsidenten in einer öffentlichen Anhörung im Repräsentantenhaus einen „Lügner“.