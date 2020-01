Was geschah am 21. Januar?

2019 zeigt sich ein als „Blutmond“ bezeichnetes Himmelsphänomen in weiten Teilen Deutschlands. Der Vollmond schimmert während einer totalen Mondfinsternis rötlich. Das nächste Himmelsspektakel einer totalen Mondfinsternis gibt es erst an Silvester 2028.

2015 ist die Umwandlung des Suhrkamp Verlags von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft unter Dach und Fach, teilt der Verlag in Berlin mit.



2000 putschen in Ecuador Soldaten und Indios. Sie stürmen zusammen das Parlament. Die Militärführung des Landes bringt am Tag darauf den bisherigen Vize-Präsidenten Gustavo Noboa an die Macht, als Nachfolger des gestürzten Präsidenten Jamil Mahuad.



1990 wird der frühere DDR-Staats- und Parteichef Egon Krenz aus der SED-PDS ausgeschlossen.



1985 wird der Enkel des Verlegers Axel Springer, Axel Sven Springer, in der Schweiz entführt. Obwohl das Lösegeld nicht gezahlt wird, lassen die Kidnapper ihr Opfer nach 60 Stunden frei.



1965 leitet die Bundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen angeblichen Landesverrats gegen „Spiegel“-Herausgeber Rudolf Augstein ein.



1953 wird die „Augsburger Puppenkiste“ erstmals im Fernsehen ausgestrahlt.



1925 proklamiert die Nationalversammlung in Albanien die Republik.



1921 findet in Livorno die Gründung der Kommunistischen Partei Italiens statt.



GEBURTSTAGE



1955 Jeff Koons (65), amerikanischer Künstler („Balloon Dog“, „Inflatable Flower and Bunny“).



1950 Billy Ocean (70), britischer Popmusiker und -sänger („Get Outta My Dreams, Get Into My Car“, „Caribbean Queen“).

1945 Martin Shaw (75), britischer Schauspieler (Fernseh-Serie „Die Profis“ 1977-1983).



1940 Jack Nicklaus (80), amerikanischer Golfspieler, 18 Major-Titel.

1930 Günter Lamprecht (90), deutscher Schauspieler, („Berlin Alexanderplatz“).



TODESTAGE



2015 Leon Brittan, britischer Jurist und Politiker, britischer Innenminister 1983-1985, EU-Kommissar 1989-99, geb. 1939.



1950 George Orwell, britischer Schriftsteller („1984“, „Farm der Tiere“/siehe auch Seite 23), geb. 1903.