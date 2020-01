Was geschah am 18. Januar?

2010 wird der türkische Papst-Attentäter Mehmet Ali Agca knapp 29 Jahre nach seinem Anschlag auf Johannes Paul II. freigelassen. Er hatte den Papst am 13. Mai 1981 während einer Audienz auf dem Petersplatz in Rom mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt.

2005 präsentiert der europäische Flugzeugbauer Airbus in Toulouse sein neues Flaggschiff A380, das bis dahin größte in Serie produzierte zivile Verkehrsflugzeug.

2000 legt Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl den Ehrenvorsitz der CDU nieder. Führungsgremien der Partei hatten ihn zuvor aufgefordert, das Amt ruhen zu lassen, bis er Auskunft über die Herkunft der von ihm empfangenen Millionenspenden gegeben hat.

1985 wird erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Smogalarm der Stufe III mit totalem Fahrverbot und Drosselung der Produktion ausgerufen. Betroffen ist vor allem das Ruhrgebiet.

1940 beginnt in Deutschland mit ersten Vergasungen in Grafeneck der industriell organisierte Massenmord an behinderten Menschen und chronisch Kranken.

1912 erreicht der britische Polarforscher Robert Falcon Scott den Südpol – vier Wochen nach seinem Rivalen, dem Norweger Roald Amundsen. Sämtliche Mitglieder der Expedition sterben auf dem ­Rückweg.



Was geschah am 19. Januar?



2010 wird in Dubai ein Militärführer der radikal-islamischen Hamas in seinem Hotelzimmer ermordet. Israelischen Medien zufolge war Mahmud al-Mabhuh Drahtzieher der Verschleppung und Ermordung israelischer Soldaten 1989.

2007 wird der türkisch-armenische Journalist Hrant Dink, einer der prominentesten Vertreter der armenischen Minderheit, in Istanbul erschossen. Er war seit längerem Anfeindungen nationalistischer Kreise ausgesetzt.

1997 erreicht die Französin Laurence de la Ferrière als erste Frau zu Fuß und allein den Südpol.

1995 besetzen russische Truppen den Präsidentenpalast in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny. Die Kaukasusrepublik hatte sich 1991 für unabhängig erklärt.

1978 läuft im ostfriesischen Emden der letzte in Deutschland produzierte VW-Käfer vom Band.

1915 bombardieren deutsche Zeppeline im Ersten Weltkrieg Städte im Osten Englands. Damit beginnen regelmäßige Luftangriffe auf Großbritannien.

1903 tauschen bei der ersten offiziellen transatlantischen Signal-Übertragung über den Äther der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt in Cape Cod (Massachusetts) und der britische König Edward VII. in Cornwall Grüße aus.