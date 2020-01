Was geschah am 15. Januar?



2019 erklärt der Verfassungsschutz den „Flügel“ der rechtsnationalen AfD zum Verdachtsfall. „Der Flügel“ ist eine Strömung um den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke.



2015 hebt die Schweizerische Nationalbank (SNB) überraschend die Koppelung des Franken an den Euro auf. Sie löst damit Turbulenzen an den Finanzmärkten aus.



2010 sollen die im einsturzgefährdeten Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel lagernden 126 000 Fässer mit radioaktivem Abfall herausgeholt werden. Das gibt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bekannt. Der Abtransport des gesamten Abfalls wird nach Einschätzung des BfS rund zehn Jahre dauern.



2000 stirbt eine an Lassa-Fieber erkrankte 23-jährige Studentin aus Schwäbisch Hall in einer Klinik in Würzburg. Es ist der erste bekannt gewordene Todesfall von Lassa-Fieber in Deutschland.



1993 wird der oberste Chef der sizilianischen Mafia, Salvatore „Totò“ Riina, nach über 20-jähriger Flucht in Palermo festgenommen.



1990 stürmen Tausende Demonstranten die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin-Lichtenberg und halten sie für etwa eine Stunde besetzt.



1973 startet im WDR die Fernsehserie „Ein Herz und eine Seele“ um das „Ekel Alfred“ von Wolfgang Menge.



1945 nimmt die italienische Nachrichtenagentur Ansa den Sendebetrieb auf.



1920 kommt der „Tiger Rag“ als erste deutsche Jazz-Platte auf den Markt.



GEBURTSTAGE



1970 Michael Gerber (50), deutscher katholischer Geistlicher, Bischof von Fulda seit 2019.



1945 Christian Anders (75), österreichischer Schlagersänger („Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“).



1945 Marga Beckstein (75), als Ehefrau des Ministerpräsidenten Günther Beckstein Bayerns First Lady 2007-2008.



1925 Ernst Benda, deutscher Jurist und Politiker, Präsident des Bundesverfassungsgerichts 1971-1983, Bundesminister des Innern 1968-1969, gest. 2009.



1924 Georg Ratzinger (96), deutscher Kirchenmusiker, Domkapellmeister und langjähriger Leiter der Regensburger Domspatzen – älterer Bruder von Papst Benedikt XVI..



TODESTAGE



2005 Victoria de los Angeles, spanische Opern- und Liedsängerin, Sopran, geb. 1923.



1988 Seán MacBride, irischer Politiker, Außenminister 1948-1951, Mitbegründer und 1961-1974 Präsident von Amnesty International, Friedensnobelpreis 1974 zusammen mit Eisaku Sato, geb. 1904.