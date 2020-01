Was geschah am 4. Januar?



2019 sterben im nordpolnischen Koszalin fünf Mädchen. In einem Haus für sogenannte Escape-Games war Feuer ausgebrochen.



2018 lehnt das Landesschiedsgericht der Thüringer AfD einen Ausschlussantrag gegen den Partei-Rechtsaußen Björn Höcke ab. Mit Blick auf das Berliner Holocaust-Mahnmal hatte er 2017 gesagt, die Deutschen seien das einzige Volk, „das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“.



2010 wird in Dubai das höchste Gebäude der Welt eröffnet. Der genau 828 Meter hohe Turm „Burj Khalifa“ überragt den bisherigen Rekordhalter in Taipeh um mehr als 300 Meter.



1995 tritt der im November gewählte US-Kongress zusammen. Erstmals seit 40 Jahren haben die Republikaner im Senat und Repräsentantenhaus die Mehrheit.



1995 ordnet der russische Präsident Boris Jelzin unter dem Eindruck zunehmender nationaler und internationaler Proteste die Einstellung der Bombenangriffe auf Tschetschenien an.



1950 erklärt der israelische Ministerpräsident Ben Gurion Jerusalem zur israelischen Hauptstadt und verstößt damit gegen UN-Beschlüsse.



Was geschah am 5. Januar?



2018 nimmt mit ihrem Erstflug von Berlin-Tegel nach München die britische Fluggesellschaft Easyjet den Inlandsverkehr in Deutschland auf.



2009 regiert zum ersten Mal in der Geschichte der Niederlande ein eingewanderter Muslim eine Großstadt: Ahmed Aboutaleb (47), der mit fast 16 Jahren aus Marokko in die Niederlande kam, wird in sein Amt als Bürgermeister von Rotterdam eingeführt.



2005 müssen Zeitarbeitern im Wesentlichen dieselben Arbeitsbedingungen und Löhne gewährt werden wie vergleichbaren Arbeitern mit festen Verträgen, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

2003 sprengen sich zwei Palästinenser im Süden der israelischen Hauptstadt Tel Aviv in die Luft. Sie reißen 23 Passanten mit in den Tod.



1997 hat Russland zwei Jahre und 25 Tage nach Beginn des ersten Krieges um Tschetschenien alle Soldaten aus der Kaukasusrepublik abgezogen.



1993 wird im Honecker-Prozess um die Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze der Vorsitzende Richter Hansgeorg Bräutigam für befangen erklärt und aus dem Verfahren ausgeschlossen.



1956 geben Fürst Rainier III. von Monaco und die amerikanische Filmschauspielerin Grace Kelly ihre Verlobung bekannt.



1875 wird die nach Plänen des Architekten Charles Garnier erbaute Neue Pariser Oper als größtes Opernhaus der Welt eröffnet.