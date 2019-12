Politisch sind Regierung und Opposition in der Regel Gegner. Doch zu Weihnachten haben sie auch ganz nette Geschenkideen füreinander.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würde ihrem Herausforderer für die Landtagswahl 2021 ein Notenblatt zu Weihnachten schenken. Christian Baldauf (CDU) bekäme von der grünen Spitzenkandidatin Anne Spiegel ein Buch der Nigerianerin Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichies, „We should all be feminists“ (dt. Titel: „Mehr Feminismus!). Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) denkt bei Baldauf an einen FSC- und Fair trees-zertifizierten Weihnachtbaum mit der Walderklärung an der Baumspitze.

Warum ein Notenblatt? Weil Baldauf gerne singe und „damit er immer den richtigen Ton trifft“, sagt Dreyer. Der Oppositionsführer ist nach eigenen Worten ein Heavy-Metal-Chor-Sänger. „Die Welt braucht mehr Feministinnen und Feministen und die CDU Rheinland-Pfalz natürlich auch“, begründet Spiegel ihre Geschenkidee. Höfken erklärt ihre Baum-Idee für den Christdemokraten, der sich für den Wald stark machen will, so: „Dann wüsste er, dass wir den Wald zum Spitzenthema gemacht haben, uns für die Waldbesitzer einsetzen und auf naturnahen Waldbau setzen.“ Daher würde sie ihm noch eine Karte mit der herzlichen Empfehlung schenken, öfter mal in den Wald zu gehen. „Denn: Waldbaden ist gut für die Gesundheit.“

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat auch eine Geschenkidee für Baldauf: „Ich würde ihm eine schöne gemeinsame Wanderung und ein Essen in einer der vielen Pfälzerwald-Hütten schenken, für die wir uns gemeinsam stark machen.“ Wenn er könnte, würde Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) Baldauf den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Fußball-Bundesliga schenken. „Weil es ihn sehr freuen würde und mich ebenso.“ Das selbe Geschenk würde auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer Baldauf machen – und sich selbst.

Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) würde Christian Baldauf eine „Spritztour spendieren“ – zum Beispiel nach Kaiserslautern. Dort würde er ihm zeigen, wie innovativ, kompetent und breitgefächert die Spitzenforschung in Rheinland-Pfalz aufgestellt sei. „Dort wird Zukunft gemacht. Vielleicht würde das Herrn Baldauf zum Nachdenken bringen.“

Wissings FDP-Freund, Justizminister Herbert Mertin, würde dagegen Baldauf auch mit Rücksicht auf Klimaschutz gar nichts schenken, da er davon ausgeht, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende „in materieller Hinsicht bereits sehr gut ausgestattet sein dürfte“.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) würde Baldauf „Die Statistik zur Unterrichtsversorgung der vergangenen 35 Jahre“ schenken. „Dann würde er schnell verstehen, dass er sich die Zeiten, als Bernhard Vogel Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz war, nun wirklich nicht zurückwünschen sollte.“ Diesen Wunsch hatte Baldauf beim CDU-Landesparteitag in Neustadt an der Weinstraße geäußert. Vogel war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz.

Und Baldauf? Der Anwalt setzt auf Taschenrechner: „Was wirklich dem ganzen Land helfen würde, wäre ein Taschenrechner für die Koalition. Dann klappt‘s auch mit den Finanzen“, schlägt der 52 Jahre alte Pfälzer und zweifache Vater vor. „Und damit es an Weihnachten keinen Streit gibt, sollte jeder Minister einen bekommen.“

Und was fällt den anderen vier Fraktionsvorsitzenden aus dem Landtag ein? Die FDP-Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer setzt im Weinbundesland auf einen guten Tropfen: „Die Herren Baldauf, Braun und Schweitzer lesen im Alltag sehr viel. Daher würde ich auf das klassische Buch als Weihnachtsgeschenk verzichten wollen. Mit einer guten Flasche Wein aus Rheinland-Pfalz kann man nie etwas verkehrt machen.“

„Fraktionsvorsitzende schenken sich normalerweise nichts zu Weihnachten“, stellt der Grüne Bernhard Braun fest. „Aber wenn ich könnte, würde ich ihnen allen mehr Zeit schenken, um der Hektik des politischen Betriebs mal entfliehen zu können.“

„Statt Geschenken würde ich mich mit meinen Ampelpartnern Cornelia Willius-Senzer und Bernhard Braun darauf verabreden, auch im Jahr 2020 freundschaftlich, konstruktiv und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten“, sagt der Vorsitzende der größten Fraktion, Sozialdemokrat Schweitzer. „Herr Junge würde wohl kein Geschenk von mir erwarten, zurecht.“

Der AfD-Fraktionschef Uwe Junge dagegen würde seinen vier Fraktionskollegen zwei verschiedene Bücher unter den Weihnachtsbaum legen: Für Bernhard Braun (Grüne) und Alexander Schweitzer (SPD) hat er folgenden Titel ausgesucht: „Der neue Knigge: Richtige Umgangsformen – privat und im Beruf“. Christian Baldauf (CDU) und Cornelia Willius-Senzer dagegen bekämen von ihm „Gelassenheit auf Knopfdruck – Ängste überwinden“ – ein Buch von Motivationstrainerin Monika Weidlich-Kolnhofer.