später lesen Paul und Marie ganz vorne „Greta“ 2019 nicht unter den beliebtesten Mädchennamen FOTO: dpa / Nicolò Campo.Nicol FOTO: dpa / Nicolò Campo.Nicol Teilen

Twittern



Die Popularität der Klimaschützerin Greta Thunberg hat sich noch nicht in den beliebtesten Vornamen in Deutschland niedergeschlagen. Wie die Gesellschaft für deutsche Sprache am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, hat es Greta jedenfalls in diesem Jahr offenbar noch nicht unter die Top Ten gebracht. epd