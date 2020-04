später lesen Nicht „oben ohne“ beim FKK Mundschutz-Pflicht gilt auch für Nacktbadende Teilen

(dpa) Ein FKK-Strand an einem Baggersee in Tschechien hat es in Corona-Zeiten zu weltweiter Berühmtheit gebracht. Selbst der US-Nachrichtensender CNN berichtete über einen Aufruf der örtlichen Polizei an die Nacktbadenden, doch bitte einen Mundschutz zu tragen.