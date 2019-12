Was geschah am 21. Dezember?



2018 wird die Steinkohlenzeche Prosper-Haniel in Bottrop stillgelegt. Damit geht in Deutschland die rund 200-jährige Geschichte dieses Industriezweigs zu Ende. Das Aus für die Steinkohleförderung war 2007 vereinbart worden.



2014 gewinnt der langjährige Regierungspolitiker Béji Caïd Essebsidie ersten demokratischen Präsidentenwahlen in Tunesien. Er stirbt im Juli 2019.



2007 gilt das Schengen-Abkommen nun in 22 EU-Staaten sowie in Island und Norwegen. Neu dabei sind Polen und Tschechien sowie Malta, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Slowenien und die Slowakei.



1972 unterzeichnen Bundesminister Egon Bahr (SPD) und DDR-Staatssekretär Michael Kohl den Grundlagenvertrag der beiden deutschen Staaten, der unter anderem den Austausch „Ständiger Vertreter“ enthält.



1971 schließen sich zwei unabhängige Ärztegruppen und Journalisten

zusammen und gründen in Paris die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“.



GEBURTSTAGE



1966 Kiefer Sutherland (53), kanadischer Schauspieler („The Bay Boy“, „Flatliners“).



1942 - Reinhard Mey (77), deutscher Liedermacher („Über den Wolken“).



Was geschah am 22. Dezember?



2018 tötet ein Tsunami mehr als 430 Menschen auf den indonesischen Inseln Sumatra und Java. Etwa 1500 werden verletzt. Ein Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau in der vorgelagerten Sunda-Meerenge hatte die Flutwelle ausgelöst.

2014 übt Papst Franziskus bei seiner Weihnachtsansprache vor der römischen Kurie grundlegende Kritik an der Bürokratie im Vatikan. Der Pontifex prangert unter anderem „das spirituelle Alzheimer“ und den „Terrorismus des Geschwätzes“ in der Kurie an.



1999 verurteilt das Frankfurter Landgericht Monika Böttcher, geschiedene Weimar, im dritten Prozess wegen des Mordes an ihren beiden Töchtern zu lebenslanger Haft.



1989 wird nach tagelangen Massenprotesten und Kämpfen zwischenDemonstranten und Sicherheitskräften der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu gestürzt.



1989 wird unter dem Jubel von mehr als 100 000 Menschen wird 28 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer das Brandenburger Tor wieder geöffnet.