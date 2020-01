Was geschah am 7. Januar?

2019 wird in Bremen der AfD-Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende Frank Magnitz von Unbekannten überfallen und am Kopf verletzt. Die Täter können nicht ermittelt werden.

2015 werden bei einem Terroranschlag auf das islamkritische Satiremagazin „Charlie Hebdo“ in Paris zwölf Menschen ermordet.

2010 kommt Europa seinem eigenen Satelliten-Navigationssystem Galileo näher – und der deutsche Raumfahrtkonzern OHB wird dabei eine Schlüsselrolle spielen. Das Bremer Unternehmen bekommt den 566 Millionen Euro schweren Auftrag für den Bau von 14 Satelliten.

1998 wird der Fährhafen Sassnitz nach zweijährigem Ausbau zum größten Eisenbahnfährhafen an der deutschen Ostseeküste eröffnet.

1995 wird mit einem feierlichen Gottesdienst in Hamburg nach 1150 Jahren wieder ein Erzbistum errichtet und der neue Erzbischof Ludwig Averkamp in sein Amt eingeführt.

1955 tritt in der New Yorker Metropolitan Opera als erste Afroamerikanerin die Sängerin Marian Anderson auf. Die Altistin singt die Rolle der Wahrsagerin Ulrica in Giuseppe Verdis „Maskenball“.

1930 wird die erste Bildtelegrafieverbindung zwischen Berlin und London eingeweiht.

1800 wird in Wien Johann Wolfgang von Goethes Schauspiel „Iphigenie auf Tauris“ uraufgeführt.

1610 entdeckt Galileo Galilei die ersten drei großen Jupitermonde.

GEBURTSTAGE

1985 Lewis Hamilton (35), britischer Rennfahrer, mehrfacher Weltmeister in der Formel 1 (erstmals 2008).

1965 Dieter Thomas Kuhn (55), deutscher Schlagersänger und Musiker (Album „Schalala“).

1964 Peter Cattaneo (56), britischer Regisseur („Lucky Break“, „Ganz oder gar nicht“).

1953 Robert Longo (67), amerikanischer Künstler („Men in the Cities“).

1890 Henny Porten, deutsche Schauspielerin („Kohlhiesels Töchter“), gest. 1960.

TODESTAGE

2015 Rod Taylor, australischer Schauspieler („Die Zeitmaschine“, „Die Vögel“), geb. 1930.

2000 Klaus Wennemann, deutscher Schauspieler („Der Fahnder“), geb. 1940.