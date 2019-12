Was geschah am 27. Dezember?

2018 erscheint nach 38 Jahren die letzte Printausgabe des Popmusik-Magazins „Spex“.



2017 muss der Cheforganisator der Fußball-WM in Russland, Witali Mutko, unter dem Druck des Dopingskandals seinen Posten räumen. Der langjährige Sportminister gilt als eine Schlüsselfigur im russischen Doping-System.



2008 stirbt der Frauenmörder Heinrich Pommerenke nach 49 Jahren in Haft. Kein anderer Häftling in Deutschland saß bis dahin so lange hinter Gittern wie er.



2002 ebnet das Parlament in Ankara dem türkischen AKP-Vorsitzenden Recep Tayyip Erdogan mit einer Verfassungsänderung den Weg ins Amt des Ministerpräsidenten.



1999 endet die 150-jährige Geschichte des Braunkohlebergbaus im Senftenberger Revier mit der Abschaltung des Lausitzer Industriekraftwerkes Brieske.



1984 findet der erste Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) statt. Die internationale Hackerszene trifft sich dazu in Hamburg und tauscht sich dort aus.

1979 stürmen drei Tage nach dem Einmarsch in Afghanistan sowjetische Truppen den Präsidentenpalast in Kabul und töten Präsident Hafisullah Amin.



1949 entlassen die Niederlande Indonesien unter dem Druck der Vereinten Nationen nach fast 350 Jahren in die Unabhängigkeit.



1904 wird in London das Märchenstück „Peter Pan oder der Junge, der nicht erwachsen werden wollte“ von James Matthew Barrie uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1949 Klaus Fischer (70), deutscher Fußballer, früherer Nationalspieler, Vizeweltmeister 1982.



1944 Hans-Jürgen Buchner (75), deutscher Musiker und Sänger, Gründer der niederbayerischen Gruppe Haindling („Lang scho nimmer g‘sehn“, „Du Depp“).

1944 Mick Jones (75), britischer Gitarrist und Komponist, Mitbegründer der britisch-amerikanischen Rockband Foreigner („I want to know what love ist“).

1939 Barbara Klemm (80), deutsche Fotografin, arbeitete viele Jahrzehnte für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.



1919 Maria Weber, deutsche Gewerkschafterin (CDU), stellvertretende DGB-Vorsitzende 1972-1982, gestorben: 2002.

TODESTAGE

2018 Hans A. Nikel, deutscher Verleger, Bildhauer und Philosoph, Erfinder und Verleger des Satire-Magazins „Pardon“, geboren: 1930.



1874 Ernst Litfaß, deutscher Verleger, er ist der Erfinder ist der Litfaßsäule, geboren wurde er 1816.

