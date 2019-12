Was geschah am 24. Dezember?

2017 begnadigt der peruanische Präsident Pedro Pablo Kuczynski den herzkranken früheren Staatschef Alberto Fujimori. Er war 2009 wegen Massakern zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.



2009 gelingt in der Heiligen Nacht es einer 25-jährigen Frau, dieSperren im Petersdom zu überwinden, sich auf Papst Benedikt XVI. zu stürzen und ihn zu Fall zu bringen. Joseph Ratzingerübersteht diesen Angriff unverletzt.



1999 zwingen kaschmirische Separatisten einen indischen Airbus mit 189 Menschen an Bord zu einer achttägigen Odyssee durch vier Länder und erschießen einen Passagier. Am 31. Dezember geben die fünf Männer in Kandahar (Afghanistan) auf und entkommen.



1989 flieht nach dem Einmarsch von US-Truppen in Panama Diktator Manuel Noriega in die vatikanische Botschaft und bittet umpolitisches Asyl.



1979 startet die UdSSR eine militärische Luftbrücke als Beginn der Invasion Afghanistans.



Was geschah am 25. Dezember?





2016 stürzt ein russisches Militärflugzeug mit einem Armeechor an Bord nahe der russischen Stadt Sotschi ins Schwarze Meer.Alle 92 Insassen sterben.



2013 stürmt Kurz nach Beginn der Weihnachtsmesse im Kölner Dom eine Aktivistin der Frauengruppe Femen nach vorne und springt halbnackt auf den Altar. Die 20-jährige hatte sich die Worte „I am God“ („Ich bin Gott“) auf den Oberkörper gemalt.





2011 werden bei Bombenanschlägen auf katholische Kirchen in Nigeria mindestens 40 Menschen getötet.



2009 wird der führende chinesische Bürgerrechtler Liu Xiaobo zu einer ungewöhnlich hohen Haftstrafe von elf Jahren verurteilt.

1991 tritt Michail Gorbatschow als letzter amtierender Präsidentder aufgelösten Sowjetunion von seinem Amt zurück.





Was geschah am 26. Dezember?



2004 löst Ein Seebeben der Stärke 9,0 vor der indonesischen Insel Sumatra gewaltige Flutwellen – Tsunamis – aus, die die Küsten des Indischen Ozeans verheeren. Etwa 230 000 Menschen kommen ums Leben, darunter auch 552 Deutsche.

1999 fegt das Orkantief „Lothar“ mit Geschwindigkeiten bis zu 215 Stundenkilometern über Europa. Dabei sterben in Deutschland mindestens 13 Menschen, die meisten davon in Baden-Württemberg. Europaweit gibt es mindestens 125 Tote.

1974 wird in Hamburg der neue Elbtunnel eingeweiht. Bis zum 30.Dezember ist die 3,3 km lange Unterwasserstraße den Fußgängern vorbehalten.