Was geschah am 20. Dezember?

2018 landet der deutsche Astronaut Alexander Gerst nach mehr als sechs Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS in der Steppe von Kasachstan. Anfang Oktober hatte er das ISS-Kommando übernommen. Gerst war bereits 2014 im All.



2017 müssen Ehescheidungen nach muslimischem Scharia-Recht in Deutschland nicht anerkannt werden, entscheidet der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Das Urteil betrifft ein in Deutschland lebendes Paar aus Syrien.



2014 überfallen mitten im Weihnachtstrubel mehrere Maskierte das Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin und rauben Uhren und Schmuck im Wert von mehr als 800 000 Euro.



1994 beendet der gebürtige Tscheche und Wahl-Amerikaner Ivan Lendl aus gesundheitlichen Gründen nach 16 Jahren seine Karriere als Tennisspieler.



1989 marschieren in Panama Truppen der USA ein. Die USA wollen Militärmachthaber Manuel Noriega stürzen, dem Washington Drogengeschäfte vorwirft. Noriega ergibt sich am 3.1.1990.

1924 wird Adolf Hitler vorzeitig aus der Festungshaft inLandsberg am Lech entlassen.



1917 wird die sowjetische Geheimpolizei „Tscheka“ gegründet. Sie soll der Bekämpfung von „Konterrevolutionären“ und „Saboteuren“ dienen.



1910 gelingt dem neuseeländischen Physiker Ernest Rutherford der erste experimentelle Nachweis des Atomkerns.



1812 erscheint die erste Ausgabe der „Kinder- und Hausmärchen“ der

Gebrüder Grimm.

GEBURTSTAGE

1983 Jonah Hill (36), amerikanischer Schauspieler („Die Kunst zu

gewinnen – Moneyball“).



1972 Joey Kelly (47), irischer Musiker (The Kelly Family) und Extremsportler.



1957 Piet Klocke (62), deutscher Komiker, Mit der Figur des „Professor Schmitt-Hindemith“ wird er durch TV-Comedy-Shows wie „7 Tage, 7 Köpfe“ (RTL) bekannt.



1946 Uri Geller (73), israelischer Unterhaltungskünstler, der seine umstrittenen Vorführungen (Löffelbiegen) mit außergewöhnlichen psychischen Kräften erklärt.



1924 Friederike Mayröcker (95), österreichische Schriftstellerin („Das besessene Alter“, Gedichtband „Scardanelli“).

TODESTAGE

2016 Michèle Morgan, französische Schauspielerin („Hafen im Nebel“, „Angélique“-Filme), geb. 1920.

2009 Brittany Murphy, amerikanische Schauspielerin („Sin City“, „Clueless“), geboren 1977.