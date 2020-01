Was geschah am 23. Januar?

2019 Berlins Abgeordnetenhaus erklärt den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag. Bereits 2019 ist dieser Tag in Berlin als einzigem Bundesland arbeitsfrei.

2017 Die USA machen den angekündigten Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP wahr. US-Präsident Donald Trump unterzeichnet einen entsprechenden Erlass.

2005 Ein Großbrand in der historischen Johanniskirche in der Göttinger Altstadt richtet einen Schaden in Millionenhöhe an. Das Feuer wurde von zwei Schülern gelegt.

2000 Großen politischen Wirbel löst ein gefälschtes Fax aus, in dem Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl angeblich ankündigt, in der CDU-Spendenaffäre die Namen anonymer Spender zu nennen.

1977 Der niederländische Frachter „Lucona“ sinkt nach einer Explosion westlich der Malediven. Sechs Menschen sterben. Später stellt sich heraus, dass es sich um einen versuchten Versicherungsbetrug gehandelt hatte.

1960 Der Schweizer Tiefseeforscher Jacques Piccard taucht mit seinem U-Boot 10 916 Meter tief auf den Grund des Marianengrabens im Pazifischen Ozean.

1950 Das israelische Parlament erklärt Jerusalem zur Hauptstadt des Staates Israel.

1793 Preußen und Russland beschließen die zweite Teilung Polens.

1710 August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, gründet die erste europäische Porzellan-Manufaktur in Meißen.

GEBURTSTAGE

1970 Jonathan Meese (50), deutscher Performance-Künstler (Seite 23)

1950 Richard Dean Anderson (70), amerikanischer Schauspieler (Serien „MacGyver“, „Stargate“)

1945 Werner Baldessarini (75), österreichischer Manager und Textilkaufmann, Vorstandsvorsitzender des Modekonzerns Hugo Boss 1998-2002, Gründer der nach ihm benannten Luxus-Modemarke 1993

1940 Armin Maiwald (80), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, Miterfinder der „Sendung mit der Maus“

1920 Gottfried Böhm (100), deutscher Architekt (Wallfahrtskirche Velbert-Neviges bei Wuppertal, Rathaus in Bensberg bei Köln)

TODESTAGE

2005 Johnny Carson, amerikanischer Entertainer und Talkmaster, moderierte 30 Jahre lang die „Tonight Show“ bei NBC, geb. 1925

1980 Lil Dagover, deutsche Filmschauspielerin („Der Kongreß tanzt“, „Königliche Hoheit“, „Der Richter und sein Henker“), geb. 1887