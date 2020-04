Die Kliniken sind derzeit nur schwach ausgelastet. Das bringt sie wirtschaftlich in Bedrängnis. Nun soll wieder mehr operiert werden. Von Daniel Kirch

Noch nie war es auf den Fluren der Krankenhäuser so still wie in diesen Wochen. Im Saarland stehen mehr als 3000 Betten leer. Planbare Behandlungen und Operationen (keine Notfälle) werden auf Geheiß der Bundes- und der Landesregierung seit Mitte März auf unbestimmte Zeit verschoben, um Betten für die befürchtete Welle von Corona-Patienten freizuhalten.

Doch diese Welle kommt bisher nicht. Eine zweifellos erfreuliche Nachricht. Für die saarländischen Kliniken wird der Leerstand aber zu einem gehörigen Problem. Denn sie sind im Schnitt nur noch zu rund 50 Prozent ausgelastet, einige Häuser sogar zu weniger als 40 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahresdurchschnitt sind nach offiziellen Zahlen des saarländischen Gesundheitsministeriums mehr als 85 Prozent aller Betten belegt.

Für die Kaufmännischen Geschäftsführer sind die Kliniken, die sich auch ganz ohne Corona seit Jahren in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld bewegen, nicht halbvoll, sondern halbleer. Jedes leere Bett reißt im Fallpauschalen-System ein finanzielles Loch. Als erster Träger hat daher Marienhaus für Teilbereiche Kurzarbeit angemeldet. Andernfalls werde man um „Teilbetriebsschließungen und betriebsbedingten Kündigungen nicht herumkommen“, schrieb die Unternehmensspitze an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Zwar zahlt der Bund für jedes freigehaltene Bett eine Pauschale von 560 Euro pro Tag. Doch der finanzielle Ausgleich reicht längst nicht, sagen die Träger. Die Landesregierung hat sich dieser Haltung im März angeschlossen und im Bundesrat eine entsprechende Protokollerklärung abgegeben. Die Saarländische Krankenhausgesellschaft, die Interessenvertretung der Saar-Kliniken, kalkuliert für jedes Intensivbett mit täglichen Kosten von 1000 bis 2000 Euro. Es sind ja auch nicht nur die Einnahmen aus Operationen, die wegfallen; auch ambulante Behandlungen fallen derzeit aus.

Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund (MB) hält Kurzarbeit wie bei Marienhaus oder auch einigen Reha-Kliniken im Saarland trotzdem für unverantwortlich. „Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Druckmittel einzusetzen, um mehr Gelder zu bekommen, kann nicht die Lösung sein“, sagt MB-Landeschef Gregg Frost. Selbst wenn in manchen Bereichen der Regelbetrieb nicht im normalen Umfang stattfinden könne, gebe es genug zu tun.

Für die Krankenhausträger zählt jedoch das Ergebnis in Euro. Marienhaus fürchtet hochgerechnet für das Jahr 2020 eine Erlös- und Liquiditätslücke von über 30 Millionen Euro, wenn die aktuelle Situation noch ein paar Monate weitergeht. Betroffen sind längst nicht nur die kleinen Kliniken. Gerade den großen Häusern entgehen Einnahmen durch hochlukrative, weil komplizierte Eingriffe. In Saarbrücken musste der Stadtrat dem Klinikum auf dem Winterberg gerade erst Liquidität von bis zu sechs Millionen Euro zur Verfügung stellen, indem er kurzfristig einen Überbrückungskredit genehmigte und eine Sondertilgung stundete.

Bei fortgesetzten Liquiditätsproblemen droht den Kliniken sogar die Insolvenz, befürchtet Thomas Jakobs, der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft. „Irgendwann kommt es zum Schwur, wenn es nicht mehr geht. Das mag dann die Wasserrechnung sein oder das Weihnachtsgeld, das dem Fass den Boden ausschlägt.“

Da aus dem Saarland kaum noch neue Infektionen gemeldet werden, stellt sich die Frage, ob das Freihalten zahlreicher Betten überhaupt noch notwendig ist. Schließlich geht auch die Zahl der Corona-Patienten in stationärer Behandlung mittlerweile zurück, von den Intensivstationen werden aktuell mehr Patienten entlassen, als neue dorthin verlegt werden (siehe Grafik). Dass auf absehbare Zeit die Krankenhäuser voll sein könnten und Akutpatienten dann auf Reha-Kliniken oder sogar die in Turnhallen eingerichteten Notkrankenhäuser verteilt werden müssten, glaubt derzeit niemand.

Eine Exit-Strategie für Krankenhäuser wird mittlerweile auch in der Politik befürwortet. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte dieser Tage an, ab Mai sollten die Krankenhäuser „schrittweise und mit Vorsicht“ zum Normalbetrieb zurückkehren. Künftig sollten 25 bis 30 Prozent der Intensivbetten mit Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten freigehalten werden. Zum Vergleich: Im Saarland sind derzeit nur etwa sieben Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt (siehe Grafik).

Bei einem erneuten Anstieg der Infektionszahl könne die Auslastung wieder zurückgefahren werden, sagte der ehemalige Ärztliche Direktor der SHG-Kliniken Völklingen und heutige stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Helmut Isringhaus. „Es müssen jetzt wieder mehr Routine-Behandlungen in den Krankenhäusern vorgenommen werden können.“ Die finanziell ohnehin gebeutelten Kliniken seien auf Operationen angewiesen.

Noch ist allerdings nicht klar, wie sich die schrittweise Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf die Infektionszahlen – und damit letztlich auf die Zahl der stationären Corona-Patienten – auswirken wird. „Die Erfolge der ergriffenen Maßnahmen lassen uns aufatmen, aber für eine Entwarnung ist zu früh“, sagt der Virologe Jürgen Rissland von der Uniklinik in Homburg. „Natürlich kann man jetzt vorsichtig wieder beginnen, verschobene Eingriffe und andere Maßnahmen unter stationären Bedingungen nachzuholen. Allerdings sollte auch hier das Prinzip der Dringlichkeit weiter berücksichtigt werden, ebenso wie der Umstand, dass wir unverändert mit der Möglichkeit eines Wiederanstieges der Infektionsdynamik bei dem neuen Coronavirus rechnen müssen.“

Die medizintechnische Aufrüstung der Kliniken geht derweil weiter. 15 Beatmungsgeräte sind gerade erst im Saarland eingetroffen. 135 weitere hat das Gesundheitsministerium bestellt. Das sei „ein wichtiger Schritt im Umgang mit der Pandemie“, sagt der Leiter des Krisenstabes, Gesundheitsstaatssekretär Stephan Kolling (CDU). Nach Normalbetrieb in den Krankenhäusern klingt das allerdings nicht.