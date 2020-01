später lesen Aus Versehen Kirche überträgt Gottesdienst ins Fitnessstudio nebenan Teilen

Bibelverse statt Bauch-Beine-Po: Eine Kirchengemeinde hat in Solingen in Nordrhein-Westfalen mehrere Tage lang ihre Predigten versehentlich über ihre Mikrofonanlage in ein benachbartes Fitnessstudio übertragen. dpa