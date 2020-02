später lesen 400 000 Euro zugesprochen Hohes Schmerzensgeld für Opfer nach Verkehrsunfall Teilen

(dpa) Nach einem Verkehrsunfall hat das Landgericht in Frankenthal dem Opfer ein Schmerzensgeld von 400 000 Euro zugesprochen. „Die Kammer sprach sich für ein für die Verhältnisse in Deutschland auffallend hohes Schmerzensgeld aus und begründete dies mit den außergewöhnlich schweren Unfallfolgen für den Verletzten“, teilte ein Justizsprecher am Donnerstag mit.