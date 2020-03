später lesen Modeschöpfer mahnt Harald Glööckler wünscht sich mehr Menschlichkeit Teilen

(dpa) Modeschöpfer Harald Glööckler (54) hat zu mehr Menschlichkeit in der Corona-Krise aufgerufen. „Ja, wir haben eine schreckliche Krise. Aber in Angst und Panik zu verfallen, nützt uns nichts“, sagte er an seinem Wohnort im pfälzischen Kirchheim in einem am Donnerstag veröffentlichten Video.