Gekettet an das Corona-Virus FOTO: dpa / Andrew Milligan

Ein Kunstwerk des Streetart-Künstlers Rebel Bear ist an einer Wand in der Bath Street in Glasgow zu sehen. Das Bild fängt die globale Corona-Krise symbolhaft ein – es zeigt einen Mann, der an das Corona-Virus gekettet ist.