Zu einem Brand in seinem eigenen Haus ist ein Feuerwehrkommandant in Belgien ausgerückt – zunächst ohne es zu wissen. „Es gab ein Feuer in der Rysselhofstraße, aber es stand keine Nummer dabei“, erzählte Feuerwehrmann Patrick Goossens einem flämischen TV-Sender.