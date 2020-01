später lesen Abertausende LED-Lampen Farbenrausch in Malaysia FOTO: dpa / Zulfaidi Muhammad (str) FOTO: dpa / Zulfaidi Muhammad (str) Teilen

Spektakuläre Eindrücke bietet das Lichterfestival in Kuantan in Malaysia, das an diesem Freitag startet. Figuren, Gebäude und Torbögen, gebildet aus abertausenden LED-Lampen, verzaubern dann die Besucher.