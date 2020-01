später lesen Huanglin Ein Meer voll scharfer Schoten FOTO: dpa / Liu Mancang FOTO: dpa / Liu Mancang Teilen

Wer es scharf mag, ist in Huanglin genau richtig. In dem chinesischen Dorf werden Chilis in gewaltiger Menge angebaut. Huanglin gilt als eines der schönsten Dörfer im Reich der Mitte.