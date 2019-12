Vor 100 Jahren stand es schlecht um die Kegelrobbe, jetzt erobert sie die Ostsee zurück. Mit mehr als 38 000 gezählten Tieren ist der Bestand wieder etwa halb so groß wie noch im 19. Jahrhundert. dpa

Der Fischfresser wurde enorm bejagt, 1920 wurde in Deutschland offiziell das letzte Tier getötet. „Damals gab es eine Prämie für jede erlegte Robbe“, sagt Meeresbiologin Linda Westphal vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. In den 80ern stand die Ostsee-Kegelrobbe mit 2500 Exemplaren kurz vor dem Aussterben. Ein Ostsee-weites Jagdverbot sorgte dafür, dass sie sich erholte: Seit 2004 werden Deutschlands größte Säugetiere wieder häufiger gesichtet.