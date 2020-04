Das Saarbrücker Helmholtz-Zentrum hat massive Bedenken in Sachen Datenschutz – und steigt deshalb aus dem europäischen Projekt aus. Von Peter Bylda

Was folgt auf die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise? In den Überlegungen der Gesundheitsexperten für die Zeit danach spielt die Corona-Warn-App eine Schlüsselrolle, ein Computerprogramm für unsere Smartphones, das uns informiert, wenn wir mit einem Menschen in Kontakt waren, bei dem eine Virus-Infektion diagnostiziert wurde. Wer eine solche Warnung erhält, könnte sich sofort in häusliche Quarantäne zurückziehen. Allerdings: Weil die Corona-App Zugriff auf sensibelste Daten ihrer Benutzer benötigt, geht es hier auch um Datenschutz.

Und da sorgte nun das Saarbrücker Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit Cispa am Wochenende für Aufsehen. Die saarländischen IT-Spezialisten haben die europäische Forschungsallianz PEPP-PT verlassen, die diese Corona-Warn-App entwickelt. Auslöser sind Bedenken beim Datenschutz. Eine freiwillig zu installierende App, die Corona-Kontakte verfolge, werde nur dann von den Menschen angenommen, wenn sie absolut sicher und vertrauenswürdig sei, hieß es am Montag in einer Erklärung des Cispa.

Am Wochenende hatten zudem in einem offenen Brief rund 300 IT-Wissenschaftler, darunter Cispa-Chef Michael Backes, vor Fehlentwicklungen gewarnt. Organisationen mit bösen Absichten könnten ein solches Programm für ihre Zwecke zu einer Spionage-App umfunktionieren, die im Leben von Millionen Menschen herumschnüffelt. Wenn eine solche App nicht wasserdicht konstruiert sei, könne sie das Vertrauen in solche IT-Anwendungen untergraben.

Bei der Auseinandersetzung um den Datenschutz zwischen dem Cispa und den 300 IT-Spezialisten auf der einen Seite und der Führung des Corona-Konsortiums PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving / Proximity Tracking) auf der anderen Seite geht es um Grundüberzeugungen der wissenschaftlichen IT-Sicherheitsforschung. Zum Beispiel um die Frage der totalen Transparenz von Computerprogrammen. Das Cispa verlangt die Veröffentlichung der Programmcodes, doch dem habe die Leitung des Corona-Konsortiums nicht nachkommen wollen, erklärte Ninja Marnau am Montag. Die Rechtswissenschaftlerin vertrat das Cispa bei der Forschungsallianz. In diesem Punkt widersprach Chris Boos, der Initiator von PEPP-PT: „Wir wollen komplett alles veröffentlichen.“ Allerdings bringe es gegenwärtig nichts, vorläufige Code-Versionen zur Einsicht freizugeben.

Auch in zentralen Fragen der Datensammlung, die anonymisiert erfolge, sei man über Kreuz gewesen, sagte Marnau. Das Cispa vertrete mit einer eigenen Entwicklung einen dezentralen Ansatz, bei dem nur Daten Erkrankter auf zentralen staatlichen Servern gespeichert werden sollten. Beim zentralen Ansatz, der bei PEPP-PT die Oberhand zu gewinnen scheine, sollten dagegen Daten aller Nutzer der Corona-App gespeichert werden. Die Entscheidung darüber will das PEPP-PT-Konsortium in die Hände der Regierungen legen, die das Programm später nutzen sollen, erklärte Boos. Er halte es für unverantwortlich, mit solchen technischen Diskussionen jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen.

Das Cispa habe lange darüber nachgedacht, ob es sinnvoll sei, die Entwicklung der Corona-App öffentlich zu kritisieren, erklärte Marnau. In letzter Konsequenz habe aber die Überlegung den Ausschlag gegeben, dass es besser sei, jetzt die Notbremse zu ziehen und eine riskante Fehl­entwicklung zu vermeiden, um so wieder Vertrauen in diese Technologie aufbauen zu können.