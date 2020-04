Immer mehr mit dem Coronavirus infizierte Heimbewohner sterben. Allerdings ist nicht in allen Fällen klar, ob Covid-19 wirklich die Todesursache war. Von Michael Jungmann

„Wir sind besonders betroffen!“ Jürgen Nieser, Prokurist und Sprecher der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Saarland, spricht von einer „besonders belastenden Situation“ und „tiefer Bestürzung“. 26 Senioren- und Pflegeheime mit rund 2100 Bewohnern stehen im Saarland unter der Regie des Sozialkonzerns. Die Corona-Pandemie trifft die Awo als größten Pflegeheimbetreiber im Land besonders hart. Zahlen zu Todesfällen in Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus und zu betroffenen Heimbewohnern nennt Nieser nicht. Er versichert allerdings, dass der Verband, die jeweilige Hausleitung und insbesondere die engagierte Belegschaft „alles versucht“ habe, um die Ausbreitung der Infektion einzudämmen. Mitunter vergebens. So sind nach Informationen unserer Zeitung bislang (Stand: 19. April) in der Püttlinger Awo-Seniorenresidenz „Viktoria“ von 110 Bewohnern 19 gestorben. Ob diese meist hochbetagten Bewohner mit in der Regel schweren Vorerkrankungen letztlich dem Virus erlagen, oder eine andere Krankheit todesursächlich war, bleibt offen. Fakt ist, sie waren positiv getestet und demnach als Todesfall im Zusammenhang mit Corona registriert. Awo-Sprecher Nieser erklärt: „Ein Bewohner ist beispielsweise an einer Hirnblutung verstorben. Dies ist die Todesursache, nicht das Corona-Virus. Trotzdem wird dieser Bewohner in die Corona-Statistik eingehen, da er positiv getestet war.“

In der Awo-Senioren-Residenz Püttlingen ist die Lage zweifellos besonders angespannt: 41 Bewohner sind mit dem Virus infiziert. 32 Mitarbeiter des Pflegepersonals sind zudem erkrankt. Für sie wurde Quarantäne angeordnet. Püttlingen gilt aber auch deshalb als Sonderfall, weil die Awo auf eigene Initiative hin kurz nach den ersten Erkrankungen alle Mitarbeiter und Bewohner hat testen lassen. Landesweit läuft dieser Reihentest jetzt überhaupt erst an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden die Pflegeheimbewohner insgesamt zweimal im Abstand von einer Woche und das Personal fortlaufend zweimal wöchentlich untersucht. Begonnen wird mit den Häusern, in denen bisher keine Coronafälle aufgetreten sind. Das sind 116 von 157 Adressen saarlandweit.

Zu den derzeit besonders schwer von Corona betroffenen Einrichtungen der Awo zählen neben Püttlingen das „Haus Daarle“ mit 112 Heimplätzen auf dem Saarbrücker Rastpfuhl und das in direkter Nachbarschaft liegende „Johanna Kirchner-Haus“ (191 Plätze). In dem vollstationären Pflegeheim „Haus Daarle“ (Trifelsstraße) sind bislang drei Bewohner, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet waren, gestorben. Für 23 betagte Senioren mit positiven Tests wurde Quarantäne angeordnet, ebenfalls für 18 Belegschaftsangehörige. „Im Johanna-Kirchner-Haus“ werden aktuell nach Zahlen des Gesundheitsamtes 44 von 191 Bewohner in Quarantäne betreut, fünf davon in Kliniken. Zwei Bewohner starben in Zusammenhang mit der Corona-Infektion. 18 Pflegekräfte sind dort infiziert.

Fünf Todesfälle werden in der amtlichen Statistik, die unserer Zeitung vorliegt, zum Stichtag 19. April für das Haus „Vitarium Pflegewohnen“ in Schmelz aufgeführt. Von den 54 Bewohnern sind demnach zudem 26 in der Einrichtung in Quarantäne. 17 Mitarbeiter im Pflegebereich sind angeblich ebenfalls von Corona betroffen und in Quarantäne.

In Kleinblittersdorf sind von 140 Bewohnern der Altenhilfeeinrichtungen der Barmherzigen Brüder 32 an Covid-19 erkrankt. Zudem sind 19 Mitarbeiter, unter anderem der Heimleiter und Hausobere Alfred Klopries betroffen. Vier Todesfälle sind in Zusammenhang mit dem Covid-Virus notiert. Drei davon aus dem Bereich Altenhilfe und einer aus der Behindertenhilfe. Die Verstorbenen hatten alle schwere Vorerkrankungen und waren über 70 Jahre alt. Die Frage, ob der Verlauf der Infektionskette geklärt ist, bleibt hier, wie in anderen Einrichtungen weiter offen.

Dies gilt auch für die Häuser der Caritas-Trägergesellschaft Saarbrücken (CTS), deren Geschäftsführung ebenfalls nähere Angaben zu insgesamt zwölf Häusern im Saarland ablehnte. Im Caritas-Seniorenhaus der CTS in Saarbrücken-Bischmisheim sollen derzeit mit 21 Patienten mehr als ein Drittel der 62 Bewohner erkrankt sein, ebenso elf Mitarbeiter. Zwei positiv auf Corona getestete Bewohner sind gestorben.