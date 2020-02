später lesen 120 China-Rückkehrer entlassen Corona-Quarantäne in der Pfalz beendet FOTO: dpa / Andreas Arnold FOTO: dpa / Andreas Arnold Teilen

Die 120 China-Rückkehrer, die in einer Bundeswehrkaserne in Germersheim rund zwei Wochen lang in Quarantäne waren, durften am Sonntag wieder nach Hause. Die Test-Ergebnisse seien bei ihnen negativ verlaufen, erklärte ein Sprecher der Luftwaffe.