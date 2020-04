„Alle in Altenheimen testen“

Chefarzt Harald Schäfer behandelt in Völklingen Corona-Patienten. Nicht mit allen politischen Entscheidungen ist er einverstanden. Von Daniel Kirch

Die SHG-Kliniken Völklingen sind neben dem Universitätsklinikum in Homburg und den Saarbrücker Winterberg-Kliniken eines der drei saarländischen Corona-Zentren, in denen schwerste Fälle behandelt werden. Zusätzlich zur Intensivstation für Covid-19-Patienten wurde eine vom übrigen Klinikbetrieb abgetrennte Isolationsstation mit 22 Plätzen für weitere Corona-Patienten errichtet. Der Ärztliche Direktor der SHG-Kliniken und Chefarzt des Lungenzentrums Saar, Professor Dr. Harald Schäfer, behandelt Corona-Patienten und spricht im SZ-Interview über seine bisherigen Erfahrungen.

Wie viele Covid-19-Patienten haben Sie schon zu Gesicht bekommen?

SCHÄFER Wir haben bisher über 30 Covid-19-Patienten gesehen, davon einige, die nach kurzer Zeit wieder entlassen werden konnten und einige, die länger stationär bleiben mussten, weil es ihnen nicht so gut ging. Etwa ein Drittel musste auf der Intensivstation beatmet werden, die überwiegende Anzahl dieser Patienten wurde von extern bereits beatmet übernommen. Erfreulicherweise konnten wir hiervon auch schon Patienten wieder entlassen, unter anderem auch solche, die wir aus Frankreich übernommen haben.

Sind Ihre Patienten in den Völklinger SHG-Kliniken überwiegend Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen?

SCHÄFER Das ist ganz unterschiedlich. Sicherlich haben Ältere und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Allerdings gibt es auch ältere Menschen und solche mit Risikofaktoren, die das erstaunlich gut wegstecken – und auf der anderen Seite junge Patienten ohne Risikofaktoren, die einen schweren Verlauf haben. Man sollte das potenzielle eigene Risiko nicht unterschätzen.

Gibt es dabei etwas, was Sie überrascht hat?

SCHÄFER Wir sehen, dass nicht selten der Rachenabstrich negativ ausfällt und der Patient trotzdem eine Covid-19-Erkrankung hat. Da ist das CT der Lunge neben den Laborparametern sehr aufschlussreich. Wir verlassen uns nicht auf den Rachenabstrich. Gerade in den frühen Phasen sieht man im CT Veränderungen. In späteren Stadien kann das Sekret aus den unteren Atemwegen positiv und der Rachenabstrich negativ sein, das muss man wissen.

Kann sich der Zustand von Patienten auch plötzlich verschlechtern?

SCHÄFER Ja, insbesondere die zweite Woche ist die kritische Phase, denn die Virus-Vermehrung im Rachen ist dann abgeschlossen und es besteht das Risiko, dass sich das in die unteren Atemwege fortsetzt. Das ist meistens um den siebten bis zehnten Tag, dann muss man die Patienten besonders im Auge behalten.

Was ist bei einer Lungenentzündung, die durch das Coronavirus verursacht wird, anders als bei einer gewöhnlichen, die ja durch Bakterien verursacht wird?

SCHÄFER Bei bakteriellen Entzündungen können wir durch eine frühzeitige Antibiotika-Gabe die Erkrankung ursächlich bekämpfen und damit das Sterblichkeitsrisiko dramatisch vermindern. Bei Covid-19 haben wir noch kein verlässlich wirksames antivirales Medikament, sodass wir nur versuchen können, die unmittelbaren Auswirkungen zu behandeln, etwa durch die Gabe von Sauerstoff, Beatmung oder fiebersenkende Maßnahmen. Auch muss man Patienten mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel Herz- oder Nierenerkrankungen gut im Auge behalten.

Ist zu erwarten, dass Langzeitschäden an der Lunge zurückbleiben?

SCHÄFER Es gibt dazu noch keine systematischen Untersuchungen. Aber ich gehe davon aus, dass bestimmte Veränderungen durch die Entzündung der Lunge wahrscheinlich mit einer Defektheilung oder einer Narbenheilung einhergehen, vor allem wenn die Lunge schon vorgeschädigt war. Ich gehe deshalb davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil solcher Patienten, insbesondere wenn man sie invasiv beatmen muss, möglicherweise längerfristige Schäden davontragen wird.

Die Behörden im Saarland haben bisher über 50 Corona-Todesfälle gemeldet. Aber niemand weiß, ob diese Menschen wirklich an dem Virus gestorben sind oder an Vorerkrankungen.

SCHÄFER Die meisten Todesfälle treten bei älteren Patienten mit Begleiterkrankungen auf. Solange man dies allerdings nicht genau, insbesondere die Todesfälle bei Jüngeren, auch mit Obduktionen dann genau untersucht, wird man keine Klarheit haben. Uns ist aufgefallen, dass diese Erkrankung offensichtlich zu einer Aktivierung des Gerinnungssystems führt mit dem Risiko von Lungenembolien, auch das haben wir im CT gesehen. Ich gehe davon aus, dass ein gewisser Anteil der Todesfälle auf eine solche Komplikation zurückzuführen ist. Wir geben daher vorsorglich gerinnungshemmende Mittel.

Erwarten Sie, dass Ihre Klinik in den nächsten Wochen an die Kapazitätsgrenze stoßen wird?

SCHÄFER Bei der derzeitigen Entwicklung sieht es zumindest kurzfristig nicht so aus. Bundesweit, im Saarland und in unserer Klinik sind derzeit ausreichend Kapazitäten da. Wir müssen aber wachsam sein: Es kann immer wieder zu Ausbruchs-Ereignissen kommen, bei denen die Fallzahlen schnell steigen. Das große Risiko sind die Alten- und Pflegeheime.

Was müsste dort dringend passieren?

SCHÄFER Ich halte es für zwingend erforderlich, dass alle Bewohner und Mitarbeiter getestet werden – am besten regelmäßig, auch wenn das eine logistische Herausforderung ist. Mittlerweile kann man mit sogenannten Pooltestverfahren größere Durchsatzmengen erreichen. Ich verstehe nicht, warum man sich hier so lange dagegen gesträubt hat. Der Maßnahmenplan, der jetzt für die Alten- und Pflegeheime aufgelegt wurde, hätte viel früher kommen müssen. Neben den Tests müssen auch die Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Die entsprechende Schutzausrüstung muss vorhanden sein.

Im Saarland wird über den Sinn von Grenzschließungen diskutiert, um die Ausbreitung des Virus aufzuhalten. In Ihrem Krankenhaus in Völklingen arbeiten 65 Grenzgänger aus Frankreich, die jetzt zum Teil große Umwege zur Arbeit fahren müssen. Wie sehen Sie diese Maßnahmen an der Grenze – als Mediziner, aber auch als Vorgesetzter dieser Grenzgänger?

SCHÄFER Ich kann diese Maßnahmen nicht nachvollziehen. Viren kennen keine Grenzen, heißt es immer – und das stimmt auch. Das Entscheidende ist, dass man eine gemeinsame Strategie verfolgt. Einfach nur die Grenze zuzumachen, ist nicht hilfreich. Zumal es in Frankreich viel stärkere Einschränkungen im öffentlichen Leben gibt.

Haben Sie für Ihre Mitarbeiter genügend Schutzausstattung?

SCHÄFER Für die nächsten drei, vier Wochen ist bei dem derzeitigen Verbrauch ausreichend Schutzausrüstung da. Allerdings gibt es auch Qualitätsunterschiede bei den Masken, da muss man aufpassen. Was da auf den internationalen Märkten ab­geht, ist teilweise Wildwest-Manier. Aber unsere Mitarbeiter sind alle hochengagiert.