(afp) Am 29. Februar werden in Deutschland wieder mehrere hundert Schaltjahrbabys das Licht der Welt erblicken.

Durchschnittlich werden etwa 2040 Kinder an einem Februartag geboren, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

In ihrem erwartungsgemäß etwa 80 Jahre langen Leben haben die am 29. Februar geborenen Kinder streng genommen nur alle vier Jahre und damit etwa 20 Mal Geburtstag. Kinder, die am 29.Februar des letzten Schaltjahres (2016) geboren wurden, feiern streng genommen am heutigen Samstag ihren allerersten Geburtstag. In den Jahren dazwischen können sie für Feiern auf den 28. Februar oder den 1. März ausweichen. Offiziell ein Jahr älter werden sie erst am 1. März – so steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Der zusätzliche Schalttag soll die Differenz zwischen Sonnenjahr und Kalenderjahr ausgleichen. Denn die Erde braucht für ihren Umlauf um die Sonne nicht exakt 365 Tage – sondern knapp sechs Stunden mehr.