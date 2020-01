später lesen Vor dem EU-Austritt Briten mussten Münzen wegen Brexit-Drama zweimal prägen Teilen

(dpa) Wenige Tage vor dem Brexit am Freitag hat die britische Regierung 50-Penny-Münzen zum Gedenken an den EU-Austritt vorgestellt – dieses Mal mit dem korrektem Datum 31. Januar. Die Münzprägeanstalt in London musste zuvor eine Million Geldstücke zur Erinnerung an den historischen Tag einschmelzen lassen – denn sie trugen das verschobene Austrittsdatum vom 31. Oktober. dpa