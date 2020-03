später lesen Moskau Bombendrohungen gegen sieben russische Flugzeuge Teilen

Eine Serie von Bombendrohungen gegen Passagierflugzeuge in Russland hat am Donnerstag ein neues Ausmaß erreicht. Sieben Maschinen seien betroffen gewesen – so viele wie noch nie an einem Tag, meldete die Staatsagentur Tass. dpa