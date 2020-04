später lesen ungewohntes Terrain Auf 2500 Metern Höhe: Tiger sucht neuen Lebensraum Teilen

Ein Tiger ist in Nepal in ungewöhnlich hohem Territorium unterwegs gewesen. Eine Fotofalle habe im Westen des Landes Aufnahmen des Tieres in 2500 Metern Höhe gemacht, teilte das nepalesische Wald- und Umweltministerium mit.