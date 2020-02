später lesen Merkur-Rückblende Merkur-Rückblende FOTO: dpa / Uwe Anspach FOTO: dpa / Uwe Anspach Teilen

Was geschah am 28. Februar?2019 In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi enden die zweiten Gipfelgespräche von US-Präsident Donald Trump und Nordvietnams Machthaber Kim Jong Un vorzeitig.