Die Lage ist dramatisch. In einem Bereich, wo den Franzosen einst besondere Talente nachgesagt wurden, wird es nun für sie sehr ungemütlich: im Bett. Wo sich nämlich in der guten alten Zeit nur der Charmeur an sein Opfer heranwanzte, regiert jetzt die Bettwanze und piesackt alle. Von Pia Rolfs