Die Unterstützung für das Betriebssystem endet in wenigen Tagen. Nutzer können immer noch kostenlos umsteigen. Von Dirk Averesch (dpa) und Martin Trappen

Microsoft stellt die Unterstützung für Windows 7 am 14. Januar ein. Das System kann dann zwar noch verwendet werden, Sicherheitslücken stopft der Softwarehersteller aber nicht mehr. Nutzer sollten sich daher dringend um den Umstieg auf ein anderes Betriebssystem kümmern, rät die Computerfachzeitschrift c’t. Das weniger beliebte Windows 8.1 werde bis zum 10. Januar 2023 unterstützt. Microsoft versucht, seine Kunden zum Umstieg auf Windows 10 zu bewegen.

Die Zahl der neu entdeckten Sicherheitslücken als potenzielle Einfallstore für Trojaner oder Viren in Windows 7 steigt stetig an, erklärt c’t. Die Sicherheitsdatenbank CVE Details verzeichnet derzeit rund 1280 Sicherheitslücken in Windows 7. Davon wurden allein 250 im Jahr 2019 entdeckt. Schadprogramme nutzten solche Sicherheitslücken immer wieder aus. Wer also an Windows 7 festhalte, riskiere, seine Daten in große Gefahr zu bringen, sagt c’t. Hinzu komme, dass zahlreiche Softwarehersteller für die Nutzung ihrer Programme längst Windows 10 voraussetzten.

Wer auf das neuste Microsoft-Betriebssystem umsteigen will, hat dazu mehrere Möglichkeiten. Nutzer können das bereits installierte Windows 7 in Windows 10 umwandeln, das Betriebssystem komplett neu installieren oder Windows 10 zusätzlich installieren und es zusammen mit Windows 7 parallel verwenden.

Nutzer müssen sich in jedem Fall darauf einstellen, dass es einige beliebte Funktionen aus älteren Windows-Versionen in Windows 10 nicht mehr gebe, erläutert c’t. So sei das Windows Media Center, das Filme und Musik abspielen sowie Bilder anzeigen konnte, entfernt worden. Zudem fehle das altbekannte Windows-Startmenü. Bei der Bedienung gebe es jedoch keine großen Unterschiede. Wer mit Windows 7 umgehen könne, komme auch mit Windows 10 ohne Probleme klar.

Egal für welche Methode sie sich entscheiden, Nutzer müssen dafür das kostenlose Media Creation Tool bei Microsoft herunterladen. Damit lassen sich alle für den Umstieg nötigen Daten von Windows 10 herunterladen, obwohl die offizielle Frist für den kostenlosen Umstieg längst abgelaufen ist. Microsoft scheine mit dieser Methode einverstanden zu sein, erklärt die c’t. Dafür spreche zum einen, dass das Installationsprogramm von Windows 10 nach wie vor die Lizenzschlüssel von Windows 7 akzeptiere. Dabei handele es sich um einen mehrstelligen Zahlencode, der denjenigen, der ihn eingebe, als Besitzer einer gültigen Windows-Lizenz kennzeichne, erklärt c’t. Auch die Microsoft-Server akzeptierten die Schlüssel noch.

Der Vorteil einer Umwandlung ist, dass Programme, Einstellungen und Daten unangetastet bleiben, was bei einer Parallelinstallation natürlich auch gilt. Dort bleibt sogar die gesamte vertraute Windows-7-Installation erhalten und ist immer nur einen Neustart weit entfernt. Wer Windows 7 in Windows 10 umwandeln will, dem raten die Experten dringend, das System zu überprüfen und insbesondere die Treiber auf den neuesten Stand zu bringen, insbesondere kritische Treiber wie die für Grafikchip oder USB-Schnittstellen. Der Virenscanner solle deinstalliert werden, auch weil Windows 10 mit dem Defender einen ins System integrierten Virenschutz mitbringt.

Ist das System erst einmal installiert, sollten Nutzer als Erstes einen Blick auf die Datenschutz-Optionen werfen. Denn das System wird schon seit seiner Einführung wegen seiner Datensammelwut kritisiert. Microsoft hat darauf reagiert und Nutzern die Möglichkeit gegeben, genau zu entscheiden, welche Informationen man an den Hersteller weitergeben will. Das kann unter „Einstellungen/Datenschutz“ festgelegt werden. Dorthin gelangt man nach einem Klick auf das Windows-Symbol ganz unten links, gefolgt von einem Klick auf das Zahnrad. Wer sich nicht selbst durch die diversen Menüs arbeiten möchte, kann auch ein Programm wie O&O ShutUp10 nutzen: Die Anwendung schlägt Einstellungen zum Datenschutz vor und legt diese auch gleich fest.

Weil es keine Garantie gebe, dass der Wechsel in allen Fällen reibungslos klappe, müsse der PC-Besitzer vorsorgen, erklärt die c’t. Wer von Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10 umsteigen wolle, müsse unter anderem eine Sicherungskopie seiner Daten anlegen. Das Fachmagazin bietet im Internet eine ausführliche Anleitung zur Installation von Windows 10 und zum Sichern der eigenen Daten an.

www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10

www.heise.de/-3892845

www.ct.de/backup