später lesen Finanztipp Kosten für Handwerker sparen Mietern Steuern Teilen

Twittern



(dpa) An den Kosten für Handwerkerleistungen, Wartungsarbeiten und haushaltsnahe Dienstleistungen wie Putzhilfen können Mieter das Finanzamt beteiligen. In beiden Fällen können jeweils 20 Prozent der Kosten in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden, erklärt der Deutsche Mieterbund.