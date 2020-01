später lesen Nach der Türtung Soleimanis US-Chaos-Strategie und deutsche Verantwortung FOTO: SZ / Robby Lorenz FOTO: SZ / Robby Lorenz Teilen

Was die USA im Irak betreiben ist eine Chaos-Strategie, schon seit 2003 mit dem Krieg gegen den damaligen Diktator Saddam Hussein. Amerika hat am Golf einen gescheiterten Staat geschaffen, in dem sich erst der IS breit machte und jetzt Teheran. Von Werner Kolhoff