Im Kampf gegen die Corona-Pandemie bleibt der Politik nicht viel anderes übrig, als ein Stück weit den Experten zu vertrauen. Und die sind – anders als noch vor einigen Wochen – inzwischen doch der Meinung, dass einfache Schutzmasken im Kampf gegen das Virus etwas bringen. Von Gerrit Dauelsberg

Also: Führen wir bundesweit die Maskenpflicht ein. Denn es spricht eigentlich kaum etwas dagegen. Verglichen mit den massiven Eingriffen in unsere Grundrechte, die wir derzeit über uns ergehen lassen müssen, ist das obligatorische Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Einkaufen oder in Bussen verkraftbar. Masken tun niemandem weh. Und wenn sie ermöglichen, dass die Einschränkungen weiter gelockert werden können: umso besser.

Allerdings sollten einige Bedingungen erfüllt sein. Zunächst einmal müssen zwingend genügend Masken für alle vorhanden sein. Dafür muss die Politik sorgen, bevor die Pflicht kommt – kein einfaches Unterfangen angesichts der riesigen weltweiten Nachfrage. Der Hinweis, man könne sich ja ein Schal oder ein Tuch über Mund und Nase ziehen, ist nicht ausreichend. Das kann allenfalls ein Provisorium sein.

Wichtig ist zudem eine begleitende Aufklärungsarbeit. Das beginnt damit, den Menschen zu erklären, wie man eine Maske richtig trägt. Denn anders als etwa viele Asiaten sind die Deutschen an so etwas nicht gewöhnt. Die meisten dürften noch nie einen Mund- und Nasenschutz getragen haben. Auch muss man deutlich machen, wo genau er Sinn ergibt: nämlich dort, wo kein ausreichender Abstand zu anderen Menschen möglich ist. Eben beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr – für diese Bereiche sollte die Pflicht gelten. Aber auch in anderen Situationen, in denen Menschen miteinander in Kontakt kommen, können Masken sinnvoll sein: etwa am Arbeitsplatz.

Ein Mund- und Nasenschutz kann jedoch auch zu einem trügerischen Gefühl der Sicherheit führen. Solche einfachen Masken schließen Ansteckungen nicht aus. Umso genauer muss daher auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln geachtet werden. Hier ist jeder Einzelne gefordert.

Wenn man es also richtig anpackt, kann eine begrenzte Maskenpflicht eine durchaus sinnvolle Maßnahme gegen die Pandemie sein. Alles andere als sinnvoll ist hingegen, dass bei dieser Frage wieder einmal jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht – und sogar einzelne Kommunen vorgesprescht sind. Regeln und Gebote sind viel einfacher zu vermitteln, wenn sie einheitlich gelten und kommuniziert werden. Stattdessen gibt es auch bei der Maskenpflicht wieder einen bundesweiten Flickenteppich – nicht das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie. Das bundesweite Wirrwarr der Corona-Regeln hat inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass mittlerweile kaum noch jemand weiß, welche Vorschriften jetzt eigentlich genau für ihn gelten. An dieser Stelle – das muss man so deutlich sagen – gibt die Politik eine ganz schlechte Figur ab.