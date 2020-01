Vom Land fließt mehr Geld für Fortbildungsabschlüsse.

(dpa) Wer in Rheinland-Pfalz eine Meisterprüfung oder eine gleichwertige Fortbildung in gewerblichen und kaufmännischen Berufen sowie in der Landwirtschaft absolviert hat, bekommt einen höheren Bonus. Der Aufstiegsbonus I werde rückwirkend zum 1. Januar 2020 von 1000 auf 2000 Euro verdoppelt, teilt das Wirtschaftsministerium mit. Auch der Kreis der Anspruchberechtigten ist erweitert: Nun steht der Bonus erfolgreichen Prüflingen, die in Rheinland-Pfalz wohnen und arbeiten, auch dann zu, wenn sie den Abschluss außerhalb des Landes gemacht haben.

