(dpa) Die Ereignisse in Thüringen haben zu Verstimmung in der Ampel-Koalition von Rheinland-Pfalz geführt. FDP-Landeschef Volker Wissing sagte, die erfolgreiche Kandidatur des FDP-Politikers Thomas Kemmerich sei „sehr honorig“, da er Verantwortung in schwieriger Situation übernommen habe.