Offener Brief an die Bildungsministerin

Überfüllte Schulbusse, Hygienemängel, zu wenig Lehrer und Defizite bei der Digitalisierung: Das ist die Bilanz des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz nach einer Woche Unterricht.

Die Bildungsgewerkschaft sieht zudem die geplante Öffnung aller Schulen bis zu den Sommerferien in Gefahr. Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold kritisierte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in einem Offenen Brief. „Wir hegen begründete Skepsis, dass der Unterricht bis zu den Sommerferien so stattfinden kann, wie Sie es den Eltern versprochen haben.“ Die ersten Klassenstufen seien in der Corona-Krise ohne genügend Vorlauf und zu sorglos wieder unterrichtet worden. „Ohne Rücksicht auf Leib und Leben gefährdete die Landesregierung die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler sowie aller Lehrkräfte.“ Der VBE habe den Eindruck, dass etwa die Schulbusse viel zu voll seien und dort auf die Maskenpflicht kaum geachtet werde. Bildungsministerin Hubig wies die Kritik zurück.

(dpa)