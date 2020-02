später lesen Aktion des Nabu Tausende beteiligen sich im Land an Vogelzählung FOTO: dpa / Nicolas Armer FOTO: dpa / Nicolas Armer Teilen

(dpa) In Rheinland-Pfalz haben mehr als 8000 Menschen bei einer Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) mitgemacht und für eine Stunde Vögel gezählt. „Noch nie haben sich so viele Vogelfans bundesweit und in Rheinland-Pfalz eine Stunde Zeit genommen und die Vögel in Garten, Park oder am Fenster gezählt“, teilte Nabu-Landesgeschäftsführer Olaf Strub am Donnerstag mit.