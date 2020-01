Rheinland-Pfalz will verhindern, dass Wohnungenan Touristen vermietet oder gewerblich genutzt werden.

Der rheinland-pfälzische Landtag hat ein Gesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen verabschiedet. Die Oppositionsparteien CDU und AfD stimmten am Mittwoch dagegen.

Die Landesregierung will mit dem Gesetz verhindern, dass Wohnungen länger an Touristen vermietet oder gewerblich genutzt werden. Betroffene Kommunen können künftig anordnen, dass eine Wohnung als solche genutzt werden muss, wenn sie länger als zwölf Wochen pro Jahr Gewerbe oder Touristen beherbergt. Dies gilt auch für Wohnungen, die länger als ein halbes Jahr leer stehen. Kommunen sollen ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro verhängen können.

Mit dem Gesetz werde der gesetzliche Rahmen geschaffen, sagte Staatssekretär Stephan Weinberg (SPD) aus dem Bauministerium in der zweiten Beratung vor der Abstimmung. „Ob und in welchem Umfang davon Gebrauch gemacht wird, entscheiden die Kommunen vor Ort.“ In Mainz beispielsweise werde die Regelung ersehnt.

Helmut Martin (CDU) begründete die Ablehnung seiner Fraktion mit einem Nachteil für Wohnungseigentümer. In Mainz seien 2018 zudem nur 0,4 Prozent mindestens ein halbes Jahr über AirBnB vermietet worden. Das Gesetz werde keine Wirkung entfalten, sondern die Probleme am Wohnungsmarkt noch verschärfen, warnte Timo Böhme (AfD). „Es wird nicht überreguliert, sondern den Kommunen lediglich ein Handlungsspielraum eröffnet“, sagte Thomas Roth (FDP). Besonders geeignet sei es für Städte wie Mainz, Trier und vielleicht auch Speyer, die touristisch besonders nachgefragt seien, sagte Daniel Köbler(Grüne). Es sei ein Instrument dafür, dass Wohnraum bezahlbar bleibe und bereits in sieben Bundesländern Wirklichkeit. Die durchschnittlich Kaltmiete in Mainz etwa liege bereits bei über zwölf Euro pro Quadratmeter.