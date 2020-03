Innenminister Lewentz: Rheinland-Pfalz ist eines der sichersten Bundesländer und soll es bleiben. Bestimmte Delikte nahmen jedoch zu.

Die Straftaten in Rheinland-Pfalz sind weiter leicht gesunken – auf den niedrigsten Wert seit 25 Jahren. Zugleich ist die Aufklärungsquote erneut etwas gestiegen. Dennoch gibt es auch wachsende Kriminalitätsfelder, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2019 sagte. So hat die Polizei mehr politische Straftaten registriert, auch Cyberkriminalität und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben innerhalb eines Jahres zugenommen. In der Polizeidirektion Pirmasens, zu dem die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Landkreis Südwestpfalz gehören, sind die Straftaten im Gegensatz zum Landestrend leicht gestiegen (Seite 7).

Rund 241 500 Straftaten wurden 2019 in Rheinland-Pfalz gezählt. Das waren etwa 2900 weniger als vor einem Jahr. Die ausländerrechtlichen Verstöße gegen Einreisebestimmungen herausgerechnet, waren es nur etwa 236 000 Straftaten – und die niedrigste Zahl der Fälle seit 1994.

Gut jede vierte Straftat war ein Diebstahl, fast jede fünfte ein Vermögens- oder Fälschungsdelikt. Straftaten gegen das Leben wurden 84 gezählt. Bei 47 davon blieb es beim Versuch. Das ist die zweitniedrigste Zahl seit Einführung der Kriminalstatistik 1971. Acht Menschen wurden ermordet. In den restlichen Fällen handelte es sich um Totschlag. Alle Fälle wurden aufgeklärt.

Lewentz hob die Aufklärng der Kriminalfälle als besonders positiv heraus. 64,9 Prozent der Straftaten wurde aufgeklärt. Das ist ein Rekord. Seit Einführung der bundeseinheitlichen Statistik im Jahr 1971 war die Quote nie besser.

Bestimmte Delikte haben trotz der insgesamt positiven Statistik zugenommen. So ist beispielsweise die Zahl der politisch motivierten Straftaten im Jahresvergleich um 17 Prozent gestiegen. Laut Bericht gab es rund 1060 politisch motivierte Straftaten. Besonders hevorstechend sind rechtsmotivierte Straftaten. 640 waren es an der Zahl. Das macht über die Hälfte aller politisch motivierten Straftaten aus, trotz eines Rückgangs um acht Prozent im Vergleich zu 2018.

Ebenfalls zugenommen hat die

Cyberkriminaltität. Hier sei laut Kriminalstatistik ein Plus von rund acht Prozent auf 13 600 Straftaten verzeichnet worden. Dazu komme ein hohes Dunkelfeld. Dabei spielt der sogenannte Cyberbunker – das Darknet-Rechenzentrum von Traben-Trarbach eine große Rolle.

Einen besonders starker Anstieg weist das Kriminalitätsfeld Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auf. 2019 gab es rund 450 Fälle mehr. Das bedeutet einen Anstieg um fast 15 Prozent. Grund sei vor allem die Verbreitung pornografischer Schriften, oft auch von jungen Tätern über Messengerdienste und das Internet. Häufig seien Klassenkameraden betroffen, die Motive reichten von verflossener Liebe über Rache und Mobbing bis zu Streichen, sagte der Präsident des Landeskriminalamtes, Johannes Kunz. Vergewaltigung sei auch häufiger angezeigt worden, in vier von fünf Fällen kannten sich Täter und Opfer. Den Anstieg von 44 auf 518 Fälle erklärt Kunz unter anderem mit der Änderung des Sexualstrafparagrafen und Auswirkungen der #Meetoo-Debatte.

Rund 75 Prozent der Tatverdächtigen sind Männer. Zuwanderer begingen rund 11 300 (7,5 Prozent) der erfassten Delikte.

(dpa)