In Mathe, Physik und Informatik dominieren oft Schüler. Hilft es, Geschlechter im Unterricht zu trennen, um Frauen zu fördern? Von Florian Schlecht

Mädchen lernen chemische Formeln unter Mädchen, Jungs lesen Texte unter Jungs: Das Gedankenspiel, das in der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik Empörung entfacht, ist am bischöflichen Angela-Merici-Gymasium in Trier ganz normaler Alltag. Denn die Privatschule des Bistums Trier – 1853 als reine Mädchenschule von Ursulinenschwestern aus Ahrweiler gegründet und inzwischen auch offen für Jungs – setzt bis zur zehnten Klasse darauf, Geschlechter im Unterricht zu trennen.

Schulleiter Mario Zeck ist ein Fan von dem Weg – nicht nur aus alter Tradition. „Wir können Mädchen und Jungs optimal fördern, weil sie in der Pubertät unterschiedlich weit entwickelt sind und im Schnitt ganz eigene Vorlieben in Fächern mitbringen“, sagt er. In Naturwissenschaften könnten in gemischten Klassen dominante Jungs Mädchen den Rang ablaufen und diese einschüchtern. Im Deutsch-Unterricht seien dafür viele Mädchen in der Pubertät sprachlich reifer als ihre Mitschüler. „Bei Aufsätzen wollen viele Jungs in dem Alter am liebsten nur Stichworte abgeben“, sagt Zeck mit einem Augenzwinkern. Geschlechter im Unterricht zu trennen, biete die Chance für Jungs und Mädchen, ganz neue Stärken zu entdecken.

Geht es um naturwissenschaftliche und technische Fächer, liegen Mädchen landesweit oft im Hintertreffen. Zahlen des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums zeigen für das laufende Schuljahr: Mädchen stellen in Abitur-Leistungskursen in Informatik nur einen Anteil von 13 Prozent, in Physik von 24 Prozent, in Mathe von 42 Prozent und in Chemie von 48 Prozent. Von 1203 Anmeldungen für den bundesweiten Schülerwettbewerb „Jugend forscht“ in Rheinland-Pfalz sind 40,9 Prozent Mädchen. Die anerkannte IQB-Bildungsstudie offenbarte außerdem: Mädchen schätzen ihre Talente in Naturwissenschaften meist schwächer ein als Jungs, ohne schlechtere Noten zu schreiben.

Auch deswegen sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) jüngst in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Seien wir offen dafür, Mädchen und Jungen in Fächern wie Mathe und Physik phasenweise getrennt zu unterrichten. Lassen wir uns auf dieses Experiment ein und schauen wir, welches Ergebnis wir bekommen.“

Dafür erntete Hubig Kritik. Die Landesschülervertretung monierte, eine Geschlechtertrennung im Unterricht erinnere an „frühere Jahrhunderte“. Oliver Pick vom Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) sagt, die Schulen seien schon längst auf einem anderen Weg. „Wir arbeiten inklusiv und wollen jedem Kind – ob Mädchen, ob Junge – Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben“, sagt Pick, der eine Grundschule in Idesheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) leitet. Bildungsministerin Hubig solle erklären, wie sie sich eine phasenweise Trennung vorstelle, sagt Alexander Hug, Landeschef des Verbands zur Förderung der Mint-Fächer. Es brauche mehr Klassenräume und Lehrer, die in Informatik und Physik schon „massiv“ fehlten.

Das Bildungsministerium teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass keine weiteren Pilotprojekte zu Geschlechtertrennung im Unterricht geplant seien, verweist aber auf gute Versuche in Zweibrücken und Speyer. Erfahrungen „fließen in die weiteren Überlegungen zur gendersensiblen Förderung in den naturwissenschaftlichen Fächern ein“, sagt eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Alexander Hug fordert, Lehrer noch besser weiterzubilden. „Wenn Erwachsene zum Beispiel sagen: ‚Mathematik habe ich auch nie verstanden‘ muss es in Zukunft auch die Aufgabe der Lehrkräfte sein, die Eltern über die Talente der Kinder aufzuklären und die Jugendlichen zu ermutigen, sich in den Fächern einzubringen“, sagt Hug.

Reiner Schladweiler, Landeselternsprecher aus Temmels fordert, Kinder über spannende Projekte zu motivieren, mehr Lehrerinnen in Naturwissenschaften auszubilden und Budgets zu schaffen, durch die Schulen ihre Lehrerteams um Experten aus Berufen erweitern können. Geschlechter im Unterricht zu trennen – wenn auch nur phasenweise – sei dagegen „altbacken und verstärkt alte Rollenbilder“.

Mario Zeck behauptet das Gegenteil. „Klischees lösen sich eher auf“, sagt der Schulleiter und verweist auf Erfolge des Angela-Merici-Gymnasiums: Wo viele größere Schulen kämpften, um Leistungskurse in Chemie und Biologie zu bilden, könne das AMG diese immer anbieten – „mit genügend Mädchen, die Spaß daran haben“. Und auch Jungs finden neue Talente. Ein Textilkurs an der Schule komme „als reiner Männerclub“ gut an, sagt Zeck und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich musste als Schüler immer im Kurs mit Mädchen stricken. Das fand ich furchtbar.“