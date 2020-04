Bund und Länder lockern die Einschränkungen in der Corona-Krise behutsam. Kontaktverbote bleiben bis Mai bestehen. Kleine Geschäfte dürfen ab kommendem Montag wieder öffnen.

Bund und Länder haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, die strengen Vorgaben an Bürger und Wirtschaft vorsichtig zu lockern – und zugleich an massiven Einschränkungen festzuhalten. Erste Öffnungen erlaubt die Politik Schulen und vielen Geschäften. Das Kontaktverbot, wonach sich nicht mehr als zwei Menschen zusammen im Freien aufhalten dürfen, wenn sie nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, bleibt bis mindestens 3. Mai bestehen. „Es bleibt unser Ziel, das Infektionsgeschehen weiter zu kontrollieren. Das Virus wird weiter ein Stück weit unser Leben bestimmen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Sie kündigte an, dass Bund und Länder in 14 Tagen erneut sprechen wollen. Ein Überblick über Lockerungen – und Einschränkungen.

Schulen und Kitas: Die Schulen in Rheinland-Pfalz öffnen ab dem 27. April nur für Schüler, die noch ihr Abitur schreiben oder ihre Abschlussprüfungen in Berufsschulen ablegen, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Ab dem 4. Mai dürfen auch wieder Schüler in die Schulen, bei denen 2021 Abschlussprüfungen anstehen – und Viertklässler, die im Sommer auf neue Schulen wechseln. Hubig sagte, jede Schule brauche einen Hygieneplan. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass Unterricht bis zu den Sommerferien nicht so stattfinden kann wie vor Corona, wir Klassen teilen und verkleinern müssen“, sagte Hubig. Kitas bleiben erst einmal geschlossen. Wie Schulen bieten sie weiter eine Notfallbetreuung an, wenn Eltern keine Betreuer finden, betonte die Ministerin. Das Land baue diese noch aus, wenn mehr Geschäfte öffnen.

Geschäfte: Nur wenige Geschäfte durften in der Corona-Krise zuletzt noch öffnen – wie Einkaufsläden, Apotheken, Zeitschriftenläden, Bäcker und Metzger, die Essen zum Mitnehmen anbieten. Ziel sei, dass ab kommendem Montag wieder mehr Läden ihre Waren anbieten, wenn sie eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern haben. Sie müssen aber den Zutritt von Kunden steuern.

Friseuren stellt die Politik in Aussicht, dass sie ab dem 4. Mai wieder Haare schneiden dürfen. Vorläufig dicht bleiben Restaurants, Bars und Kneipen. Hotels dürfen keine Touristen beherbergen.

Veranstaltungen: Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August verboten, teilte Dreyer mit. Ab wie viel Besuchern ein Event dazu gehört, sei noch nicht entschieden. „Wir wollten den Veranstaltern Sicherheit geben, die den Schritt bereits erahnt haben.“ Gottesdienste bleiben verboten – vorläufig. Dreyer kündigte aber rasche Gespräche mit Religionsgemeinschaften an.

Maskenpflicht: Eine Pflicht, Masken zu tragen, gibt es nicht. Aber: „Wir empfehlen, Alltagsmasken im Einzelhandel und ÖPNV zu tragen, wo viele Menschen zusammenkommen“, sagte Dreyer. Dazu gehörten auch selbstgenähte Masken.