Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium bereitet Lehrer auf einen deutlich längeren Ausfall des regulären Unterrichts vor. Alle Schüler sollen auf jeden Fall versetzt werden.

Bleiben die Schulen in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Krise noch bis Mai geschlossen? „Im Moment wissen wir nicht sicher, ob die Schulen am 20. April wieder öffnen können. Dazu benötigen wir die Expertise der Gesundheitsexperten, die die Entwicklung der Corona-Infektionen im Blick haben und uns sagen, wann und wie wir die Schulen wieder öffnen können“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Am 20. April wäre der erste reguläre Schultag nach den Osterferien.

Seit dem 16. März sind alle Kitas und Schulen geschlossen, um so die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das Land bereitet Lehrer, Eltern und Schüler darauf vor, dass der reguläre Unterricht frühestens am 4. Mai oder noch später wieder starten könnte. In Schreiben an die Schulleitungen, die unserer Zeitung vorliegen, informiert das Bildungsministerium „höchst vorsorglich“ darüber, dass die Schulschließungen möglicherweise bis zum Ende des Schuljahres andauern könnten. Überschrieben sind die Schreiben mit „schulrechtliche Fragestellungen zu Schulabschlüssen, Zeugnissen, Versetzungen“. Sollte der reguläre Schulbetrieb bis spätestens 4. Mai wieder aufgenommen werden, sollen die Noten für die Zeugnisse „aus den Leistungen des ersten und des zweiten Schulhalbjahres“ gebildet werden. Die Tage der Schulschließung würden nicht als Fehltage gewertet. In der gymnasialen Oberstufe sollen in der Zeit bis zu den Sommerferien alle Kursarbeiten geschrieben werden.

Für den Fall, dass der reguläre Unterricht erst zu einem „späteren Zeitpunkt“ wieder startet, sollen die Zeugnisnoten „aufgrund der Leistungen im ersten Schulhalbjahr und der (wenigen bis keinen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr festgelegt“ werden. Im „Extremfall“ sollen die Halbjahresnoten übernommen werden für das Jahreszeugnis. Alle Schüler sollen auf jeden Fall versetzt werden, unabhängig von den Noten. Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen, sollen diesen auf jeden Fall machen können, notfalls mit weiteren Nachprüfungen, um schlechte Noten auszugleichen. In der gymnasialen Oberstufe soll es, auch bei einer deutlich längeren Schulschließung, Leistungsnachweise geben. In den Klassenstufen 11 und 12 sei es nämlich nicht möglich, die Halbjahresnoten doppelt zu zählen.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte unserer Zeitung, dass die in den Schreiben aufgeführten Szenarien keine Aussage darüber träfen, wie es ab dem 20 April weitergehe. Hubig, die derzeit Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist und die Interessen der Bildungsminister aller Bundesländer vertritt, betonte allerdings, dass allen an einer bundeseinheitlichen Regelung gelegen sei.