Eine Umfrage zeigt was Stadt- und Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz für bessere Luft unternehmen. dpa

(dpa) Jugendliche gehen freitags für besseres Klima auf die Straße, und Städte entwerfen Pläne für mehr Umweltschutz: Kaum ein Thema scheint so präsent wie ein nachhaltiger Alltag. Aber was tun und was planen Kommunen in Rheinland-Pfalz genau? Ein Überblick:

In der Landeshauptstadt Mainz wurde mit der „Mainzelbahn“ (9,2 km) der bundesweit größte Straßenbahnausbau realisiert und die Elektromobilität gestärkt. Zudem wurde das Bike-Sharing-System „MVGmeinRad“ ausgeweitet, und es existiert ein gemeinsames Projekt zur Beschaffung und zum Betrieb von Brennstoffzellenbussen. Die Überschreitungen bei Stickoxiden sind der Kommune zufolge seitdem in weiten Teilen des Stadtgebiets flächig und spürbar zurückgegangen. Die Stadt Mainz vermerkt aber dennoch weiterhin an einzelnen Stellen Überschreitungen deutlich jenseits der erlaubten 40 Mikrogramm..

Die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen, hat einen umfangreichen Luftreinhalteplan erarbeitet, etwa mit einem Durchfahrverbot für Lastwagen in der Innenstadt und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Es folgte eine Stärkung des Radverkehrs und ein Ausbau der Fernwärme. Mit Fördergeldern schaffte die Verwaltung Elektrofahrzeuge an.

Die Stadt Koblenz hat einen „Green-City-Plan“ im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ aufgestellt – mit Sofortmaßnahmen, die zu einer Verbesserung der Luft führen sollen. Die vorhandene Diesel-Busflotte hat die Stadt so umgerüsten lassen, dass sie weniger Feinstaub produziert. Ferner nahm die Verwaltung das Parkleitsystem wieder in Betrieb, um Parksuchverkehr zu minimieren.

Die Belastung mit Stickstoffdioxid sei deutlich gesunken. Zukünftig will die Verwaltung 14 Elektrofahrzeugen für den städtischen Fuhrpark beschaffen. Zudem soll das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr deutlich verbessert und auch preislich attraktiver werden.

In Landau war das Thema Luftverschmutzung als ein zentraler Belastungsfaktor im Klimaanpassungskonzept der Stadt untersucht worden. In diesem Frühjahr soll in den städtischen Gremien weiter am Konzept gefeilt werden. Es sieht vor, dass in Landau mehr Bäume im Zentrum gepflanzt werden sollen, um die Folgen des Klimawandels abzuschwächen. Die Stadt plant außerdem die Mobilität neu zu regeln. Man möchte die Menschen animieren häufiger das Auto stehen zu lassen, zum Beispiel indem das Angebot am öffentlichem Nahverkehr verbessert und Radwege ausgebaut werden.

Pirmasens hat in den vergangenen Jahren die Kampagne „StadtGrün naturnah“ gestartet, um die sehr gute Luftqualität zu sichern. Die Stadt hat eine Bodenfläche von 61,37 Quadratkilometern, wovon knapp ein Drittel bewaldet ist. Die Luftqualität in Pirmasens ist der Stadt zufolge sehr gut und vergleichbar mit der Luftqualität der Referenzstelle des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz. Dies liegt vor allem an der sehr vorteilhaften Topographie der pfälzischen Stadt: Pirmasens profitiert von seiner Hügellage und der damit verbundenen Thermik.