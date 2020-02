später lesen Hubig: Keine Gesichtsverschleierung Rheinland-Pfalz verbietet Burka an Schulen FOTO: dpa / Arne Dedert FOTO: dpa / Arne Dedert Teilen

() An rheinland-pfälzischen Schulen soll es ein Burka-Verbot geben. Das kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) gegenüber unserer Zeitung an. Ähnlich wie in Niedersachsen soll eine Vollverschleierung an Schulen verboten werden. Von Bernd Wientjes