Zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise in Rheinland-Pfalz will das Land 650 Millionen Euro in einem Nachtragshaushalt bereitstellen. Das zusätzliche Paket werde die Mehrausgaben im Gesundheitswesen und zusätzliche Bürgschaften für Landeskredite an Unternehmen umfassen, teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Mittwoch mit. dpa