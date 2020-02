später lesen Bildungspolitik Rheinland-Pfalz stellt 437 Lehrer zum 2. Halbjahr ein Teilen

An den Schulen in Rheinland-Pfalz sind zum zweiten Schulhalbjahr 437 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt worden. Von diesen werden 112 an Gymnasien, 102 an Grundschulen und 83 an Förderschulen unterrichten, wie das Bildungsministerium mitteilte.